Песков о праздновании победы сборной России: Сопоставимо с 9 мая 1945 года

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал празднование победы сборной России по футболу, сообщает РБК.
Песков отметил, что «такие эпические оценки» триумфа сборной понятны с эмоциональной точки зрения, поскольку вчерашнее ликование россиян на улицах многих городов страны «сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года».
Таким образом пресс-секретарь главы РФ ответил на оценку газетой The Independent празднования российских граждан победы своей сборной в 1/8 финала.
Вчера сборная России обыграла сборную Испании в матче 1/8 финала, выйдя в четверьфинал мундиаля.
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