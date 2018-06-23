В Киеве заявили о готовности обменять осужденных россиян

Украина готова отдать россиян родине, написала Ирина Геращенко.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Киев готов обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России граждан Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Мы готовы отдать [их] родине в обмен на наших, которых ждут на родине», – написала Геращенко.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН разрешить ей и ее украинской коллеге Людмиле Денисовой посетить отбывающего наказание в России режиссера Олега Сенцова.