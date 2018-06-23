В Киеве заявили о готовности обменять осужденных россиян

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Киев готов обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России граждан Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
«Мы готовы отдать [их] родине в обмен на наших, которых ждут на родине», – написала Геращенко.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН разрешить ей и ее украинской коллеге Людмиле Денисовой посетить отбывающего наказание в России режиссера Олега Сенцова.
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