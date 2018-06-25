Фильм «Мир Юрского периода 2» стартовал хуже первой части

Общие сборы картины на данный момент составили 711,5 миллиона долларов.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Фильм «Мир Юрского периода 2», стартовавший в США в минувшие выходные, собрал 150 млн долларов, что на 50 млн меньше, чем у первой части фильма за аналогичный период, передает ТАСС.

При этом сборы за пределами Штатов, где картина вышла на экраны на две недели раньше, уже достигли 561 млн долларов. Общие сборы картины на данный момент составили 711,5 млн долларов.

Кинокритики сочли вторую часть франшизы менее удачной, отметив, что «подлинно волнующих моментов в картине становится все меньше». Прогнозы маркетологов также оказались не самыми радужными. По их мнению, «Мир Юрского периода 2» не сумеет преодолеть рубеж в 1 млрд долларов.

Несмотря на отрицательные отзывы аналитиков, зрители положительно оценили фильм.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что последняя часть «Мстителей» собрала 2 млрд долларов в прокате.