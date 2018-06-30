Умер российский художник и мультипликатор Хихус

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(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Российский художник-мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих скончался на 51-м году жизни, передает ТАСС.
Мастер кисти был известен под псевдонимом Хихус. Причиной смерти стала онкология. Друг покойного, писатель Сергей Кузнецов рассказал о смерти коллеги и написал в Facebook`e слова соболезнования: «Легкого тебе пути и чистого света. Но нам будет тебя не хватать, дорогой», – говорится в сообщении.
3 марта этого Павел Сухих отпраздновал 50-летний юбилей. Комиксист являлся одним из основателей международного фестиваля комиксов «КомМиссия». Его известные работы – комикс «Как я похудел на 21 грамм» и мультфильм «Человек в пенсне» из анимационного цикла «Рассказы А. П. Чехова».
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