На 45-м километре трассы Казань – Малмыж возле деревни Куркачи столкнулись «Лада» и «Хонда».

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). В больнице в Казани умерла пострадавшая в ДТП пятимесячная девочка, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Ранее агентство сообщало, что на 45-м километре трассы Казань – Малмыж возле деревни Куркачи столкнулись «Лада» и «Хонда».

Как сообщили в Минздраве РТ, в результате аварии пострадали пять человек. В Высокогорскую больницу в тяжелом состоянии доставили пятимесячную девочку и ее мать. Позже ребенка на машине перевезли в ДРКБ Казани. В ночь на 2 июля девочка от полученных травм скончалась.

В городскую больницу №7 увезли еще двоих пострадавших в этой аварии с травмами средней степени тяжести, а в ДРКБ госпитализировали 10-летнего мальчика.