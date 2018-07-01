В Высокогорском районе РТ при столкновении легковушек пострадали новорожденная и 10-летний мальчик

ДТП случилось на 45-м километре трассы Казань – Малмыж.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ в аварии двух легковушек пострадали новорожденная девочка и 10-летний мальчик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс службе ГУ МЧС России по РТ.

На 45-м километре трассы Казань – Малмыж возле деревни Куркачи столкнулись «Лада» и «Хонда»».

В результате ДТП младенец и мать из «Хонды» доставлены в ДРКБ в Казань. Водитель иномарки также госпитализирован с переломом ноги и ушибами. Водитель «Лады» и 10-летний мальчик с ушибами доставлены в Высокогорскую ЦРБ.

На месте аварии работали сотрудники ПСЧ №113, пожарные из села Бирюли, полицейские и медики.