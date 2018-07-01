В Высокогорском районе РТ при столкновении легковушек пострадали новорожденная и 10-летний мальчик

Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ в аварии двух легковушек пострадали новорожденная девочка и 10-летний мальчик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс службе ГУ МЧС России по РТ.
На 45-м километре трассы Казань – Малмыж возле деревни Куркачи столкнулись «Лада» и «Хонда»».
В результате ДТП младенец и мать из «Хонды» доставлены в ДРКБ в Казань. Водитель иномарки также госпитализирован с переломом ноги и ушибами. Водитель «Лады» и 10-летний мальчик с ушибами доставлены в Высокогорскую ЦРБ.
На месте аварии работали сотрудники ПСЧ №113, пожарные из села Бирюли, полицейские и медики.
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