Синоптики Татарстана предупреждают о жаре до 36 градусов

На западе республики ожидаются дожди с грозами, сильный ветер и град.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 2 июля, днем по Татарстану воздух прогреется до 31 – 36 градусов тепла (в Казани – до 32 – 35 градусов). Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Во второй половине дня и вечером местами на западе республики и в Казани ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град.

При грозах вероятны кратковременные усиления ветра до 17 – 22 м/с (в Казани – не более 15 – 20 м/с), отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования К(П)ФУ, профессор Юрий Переведенцев предупредил, что из-за блокинга в регионе сохранится жаркая погода.