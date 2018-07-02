Синоптики Татарстана предупреждают о жаре до 36 градусов

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 2 июля, днем по Татарстану воздух прогреется до 31 – 36 градусов тепла (в Казани – до 32 – 35 градусов). Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Во второй половине дня и вечером местами на западе республики и в Казани ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град.
При грозах вероятны кратковременные усиления ветра до 17 – 22 м/с (в Казани – не более 15 – 20 м/с), отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.
Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования К(П)ФУ, профессор Юрий Переведенцев предупредил, что из-за блокинга в регионе сохранится жаркая погода.
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