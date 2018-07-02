На картах Google Крымский мост назвали по-украински

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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Google на своей русскоязычной карте подписал Крымский мост на двух языках – русском и украинском.
Если со стороны Таманского полуострова сооружение именуется «Крымским мостом», то от острова Тузла и далее оно подписано по-украински – «Кримський Мiст».
Крымский мост появился на Google Maps 17 мая – спустя два дня после его открытия.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что агентство Bloomberg удалило со своего сайта карту с «нейтральным» Крымом, сославшись на ошибки. Территория Украины на карте была отмечена желтым цветом, территория России – темно-серым. При этом территория Крымского полуострова была закрашена светло-серым цветом.
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