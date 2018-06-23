Bloomberg удалило карту с «нейтральным» Крымом

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Агентство Bloomberg удалило со своего сайта карту с «нейтральным» Крымом.
Территория Украины на карте была отмечена желтым цветом, территория России — темно-серым. При этом территория Крыма была закрашена светло-серым цветом.
«Исправлено: удалена карта с ошибками», — говорится на сайте агентства.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Украина призвала агентство Bloomberg перекрасить карту с Крымом.
Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n— Bloomberg (@business) 21 июня 2018 г.
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