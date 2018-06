Bloomberg удалило карту с «нейтральным» Крымом

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Агентство Bloomberg удалило со своего сайта карту с «нейтральным» Крымом.

Территория Украины на карте была отмечена желтым цветом, территория России — темно-серым. При этом территория Крыма была закрашена светло-серым цветом.

«Исправлено: удалена карта с ошибками», — говорится на сайте агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Украина призвала агентство Bloomberg перекрасить карту с Крымом.

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n