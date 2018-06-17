Минобороны показало видеозапись запуска ракеты «Искандером»

Ролик записан в ходе учений Восточного военного округа.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись испытаний оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер». Записанный в ходе учений Восточного военного округа ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На видео запечатлены выход комплекса на ударную позицию, подготовка к старту и сам запуск квазибаллистической ракеты.

Комплекс «Искандер» может использоваться для запуска как квазибаллистических, так и крылатых ракет. Предназначен для поражения малоразмерных целей различного характера.

Разработан в коломенском КБ машиностроения. Впервые публично представлен в 1999 году, принят на вооружение в 2006-м.