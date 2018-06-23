Фигуристка Евгения Медведева влюбилась в финалиста «Голоса»

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). На днях фигуристка Евгения Медведева была замечена в компании певца, финалиста шоу «Голос.Дети» Кристиана Костова, пишет «СтарХит».
Свидетели отметили, что 18-летние звездные ровесники вели себя как влюбленные: держались за руки, улыбались.
Фигуристка и певец познакомились на съемках ток-шоу, посвященного «Евровидению» в мае этого года. После съемок ребята обменялись номерами телефонов, завязалась переписка и состоялось несколько свиданий.
В окружении пары рассказали, что сейчас Евгения улетела в Торонто, где вскоре начнет тренировки с Брайаном Орсером и продолжит свою спортивную карьеру. С Кристианом они на связи каждую свободную минуту.
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