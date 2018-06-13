Сати Казанова призналась в романе с женатым олигархом

Артистка рассказала ведущей передачи Лере Кудрявцевой, что эти отношения были самыми яркими и болезненными в ее жизни.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Экс-участница группы «Фабрика», певица Сати Казанова призналась на передаче «Секрет на миллион», что была любовницей влиятельного человека, пишет «СтарХит».



Артистка рассказала ведущей передачи Лере Кудрявцевой, что эти отношения были самыми яркими и болезненными в ее жизни. Миллиардер, имя которого певица не раскрыла, оберегал ее и делал роскошные подарки. Например, он подарил Казановой пентхаус в центре Москвы. Сати настолько боготворила своего избранника, что не могла даже выяснять с ним отношения.



Несмотря на страсть Казанова решилась на расставание.



Девять месяцев назад она вышла замуж за фотографа – итальянца Стефано Тиоццо. Артистка даже взяла его фамилию – теперь она Сати Тиоццо.

Пара не скрывает, что мечтает о совместных детях. Правда, супруги часто бывают в разлуке – Стефано работает по всему миру, а Казанова в основном выступает в России, но это не мешает паре наслаждаться личным семейным счастьем.

Ранее беременная Лера Кудрявцева напугала фанатов снимком из больницы.