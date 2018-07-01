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Татар-информ

1 июля 2018, 20:42

Политика

В Севастополе посочувствовали пообещавшему поднять флаг Украины над городом Порошенко

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По словам Екатерины Алтабаевой, Президент Украины неверно оценивает ситуацию.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Обещание Президента Украины Петра Порошенко поднять флаг Украины над Севастополем вызывает сочувствие, заявила председатель Законодательного собрания города Екатерина Алтабаева. Об этом сообщает RT.

«Иногда бывает просто жаль, когда вроде бы руководитель государства совершенно не умеет оценить той ситуации и возможностей, которые есть», — сказала Алтабаева.

По ее словам, Порошенко неверно оценивает ситуацию, поскольку, даже находясь в составе Украины, в праздники Севастополь поднимал российский флаг.

Украинский флаг в Севастополе может появиться только рядом с российским во время визитов «разумных политиков из Украины» на какой-либо международной конференции, подчеркнула председатель городского Законодательного собрания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Порошенко пообещал вновь поднять украинские флаги над Севастополем.

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