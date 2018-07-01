Порошенко пообещал вновь поднять украинские флаги над Севастополем

Лидер Украины поздравил с профессиональных праздником служащих в рядах ВМСУ.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя личный состав флота своей страны с профессиональным праздником пообещал вновь поднять украинские флаги над Севастополем.

На своей странице в Facebook’е украинский лидер от имени всего народа страны поблагодарил служащих в рядах Военно-морских сил Украины «за преданность воинскому долгу, мужество и героизм».

Порошенко выразил уверенность в том, что совместными усилиями морская слава Украины будет возрождена и приумножена, а государственные флаги на кораблях ВМСУ вновь будут подняты в бухтах Севастополя.

В завершение поздравления Президент Украины пожелал всем «решимости и настойчивости на пути к нашей великой победе».