Болтон и Путин сохранили разногласия при обсуждении ситуации на Украине

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). После обсуждения событий на Украине Президент России Владимир Путин и помощник Президента США по нацбезопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.
В ходе своего визита в Москву Болтон обсудил с российским лидером присоединение Крыма к России.
«Президент Путин был предельно ясен со мной в этом вопросе, и я ответил, что каждому из нас придется остаться при своем мнении по Украине», — сказал Болтон.
Владимир Путин встретится с лидером США Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по мнению Болтона, Трамп хочет понять позицию России.
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