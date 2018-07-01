Болтон и Путин сохранили разногласия при обсуждении ситуации на Украине

В ходе своего визита в Москву помощник Президента США обсудил с российским лидером присоединение Крыма к России.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). После обсуждения событий на Украине Президент России Владимир Путин и помощник Президента США по нацбезопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

В ходе своего визита в Москву Болтон обсудил с российским лидером присоединение Крыма к России.

«Президент Путин был предельно ясен со мной в этом вопросе, и я ответил, что каждому из нас придется остаться при своем мнении по Украине», — сказал Болтон.

Владимир Путин встретится с лидером США Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по мнению Болтона, Трамп хочет понять позицию России.