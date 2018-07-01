Болтон: Трамп хочет понять позицию России

Советник Трампа прокомментировал предстоящую встречу американского лидера с Путиным.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Советник Президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал предстоящую встречу американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает RT со ссылкой на FoxNews.

«Он хочет понять российскую позицию, и, что может быть еще более важно, он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу позицию», — сказал Болтон.

Встреча двух Президентов пройдет в Хельсинки 16 июля.