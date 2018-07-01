У авиабазы Хмеймим сбили беспилотники неизвестного происхождения

При отражении атаки дронов никто не пострадал.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). У российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбиты пытавшиеся атаковать ее беспилотники неизвестного происхождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя базы.

Собеседник агентства подчеркнул, что при отражении атаки дронов никто не пострадал, сам объект не понес материального ущерба. Сейчас авиабаза функционирует в обычном режиме.

Ранее российские базы на сирийской территории уже подвергались атакам беспилотников. Попытки нападения с помощью дронов предпринимались в январе, апреле и мае этого года.