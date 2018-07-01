Главное
В Татарстане у «ГАЗели» после столкновения с грейдером разорвало кабину

Татар-информ

1 июля 2018, 12:00

ПолитикаПроисшествия

У авиабазы Хмеймим сбили беспилотники неизвестного происхождения

Рекомендуем

При отражении атаки дронов никто не пострадал.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). У российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбиты пытавшиеся атаковать ее беспилотники неизвестного происхождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя базы.

Собеседник агентства подчеркнул, что при отражении атаки дронов никто не пострадал, сам объект не понес материального ущерба. Сейчас авиабаза функционирует в обычном режиме. 

Ранее российские базы на сирийской территории уже подвергались атакам беспилотников. Попытки нападения с помощью дронов предпринимались в январеапреле и мае этого года.

Следующая новость

Минниханов встретился с Акимом Западно-Казахстанской области
Новости дня
12:38
В России вступил в силу пакет поправок Яровой
12:18
Музей спорта Зеленодольска объявил о сборе экспонатов для выставок

Сотрудники музея с благодарностью примут в дар членские билеты, значки, грамоты.

12:00
У авиабазы Хмеймим сбили беспилотники неизвестного происхождения
11:42
Украинский блогер сопоставила цены в киевских и крымских кафе
11:25
Сегодня в России вступили ограничения для «грязных» автомобилей

Новая редакция правил ПДД вступила в силу с 1 июля.

11:12
Пентагон незаметно изменил формулировку своих задач
10:50
Белый дом уточнил слова Трампа о договоренности по добыче нефти
10:32
Финские СМИ назвали наиболее вероятное место переговоров Путина и Трампа
10:27
В Татарстане у «ГАЗели» после столкновения с грейдером разорвало кабину

Авария произошла минувшим вечером возле села Осиново.

10:16
Посетители Дня молодежи в Челнах смогли примерить на себя разные профессии

На празднике побывал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

10:02
СМИ предположили, почему в США и Европе опасаются встречи Путина и Трампа
09:45
В Индии при падении автобуса в ущелье погибли 42 человека
09:22
В Набережных Челнах десять семейных пар получат медали «За любовь и верность»

Медалью «За любовь и верность» награждаются россияне, которые прожили в браке 25 лет, воспитали достойных детей и известны прочностью своих отношений.

08:00
Ильдар Гильмутдинов: Важно сохранить родные языки

Изучение родных языков включено в обязательную часть образовательных программ.

07:19
Парад юбиляров состоялся в сельских поселениях Нижнекамского района

Глава Афанасовского сельского поселения чествовал три супружеских пары с золотой свадьбой.

06:13
В Казани состоится премьерный показ корейского фильма «Пылающий»

Фильм снят по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай».

05:06
Работодателям РТ предложили давать матерям дополнительный выходной

Кабмин РТ изменил положения документа почти 27-летней давности.

03:45
Качество казанского воздуха начали отслеживать на новых приборах
02:36
Honda разработает робота-сиделку на базе андроида ASIMO
01:37
Российский миллиардер основал космическое государство
00:17
Студенты разработали чехол, защищающий телефон при падении
30.06 23:31
Школьники Сабинского района познакомились с природой других континентов

Площадь оранжереи поделена на тропическое, субтропическое и пустынное отделения, где произрастают растения, не характерные для нашего климата.

30.06 22:27
В WhatsApp можно создать каналы по типу Telegram
30.06 21:53
В Кишиневе убили сына бывшего посла Молдавии в России
30.06 21:23
Люка Эрнандес: «Если Мбаппе продолжит в том же духе, то станет лучшим в мире»

Защитник сборной Франции после победы над аргентинцами отметил бомбардирские способности своего партнера по команде.

События

01 июляАлексей Каспржак: «Артек» для ребенка — как соседняя галактика

01 июляСпецрепортаж из “Артека”: как бесплатно отправить ребенка в один из лучших лагерей России и зачем туда нужно ехать

01 июляДиректор Казанского филиала РАНХиГС: Мы намерены готовить управленцев для кадрового резерва Татарстана

30 июня«День поля в Татарстане»: вся правда о молоке по QR-коду, такси для телят и «Кировец» за полцены

30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля

30 июняСергей Апрелов: У рыболовного спорта сейчас появилось второе дыхание

29 июняМесси-мания в Казани: столица Татарстана в ожидании звездного форварда сборной Аргентины