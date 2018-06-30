Поэта Андрея Дементьева похоронили рядом с сыном

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Поэта Андрея Дементьева, скончавшегося 26 июня, похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, передает РИА Новости.

Прощание с выдающимся литератором состоялось в зале имени Чайковского 29 июня. Поэт похоронен рядом с сыном, который трагически погиб 22 года назад. До своего 90-летия Дементьев не дожил буквально три недели.

С Андреем Дементьевым пришли проститься ведущий Владимир Соловьев, поэт Александр Шаганов, поэт Илья Резник, народный артист Иосиф Кобзон, народные артистки Илзе Лиепа и Надежда Бабкина, актер Вениамин Смехов, композитор Левон Оганезов и многие другие. Собравшиеся декламировали его стихи.

Андрей Дементьев стал известен благодаря текстам к композициям «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-х годах работал в качестве ведущего и корреспондента, 12 лет возглавлял литературный журнал «Юность».

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