Татар-информ

30 июня 2018, 12:56

Культура

Поэта Андрея Дементьева похоронили рядом с сыном

Рекомендуем

Культура

Поэта Андрея Дементьева похоронили рядом с сыном

С Андреем Дементьевым пришли проститься ведущий Владимир Соловьев, поэт Александр Шаганов, поэт Илья Резник, народный артист Иосиф Кобзон.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Поэта Андрея Дементьева, скончавшегося 26 июня, похоронили на Кунцевском кладбище в Москве, передает РИА Новости.

Прощание с выдающимся литератором состоялось в зале имени Чайковского 29 июня. Поэт похоронен рядом с сыном, который трагически погиб 22 года назад. До своего 90-летия Дементьев не дожил буквально три недели.

С Андреем Дементьевым пришли проститься ведущий Владимир Соловьев, поэт Александр Шаганов, поэт Илья Резник, народный артист Иосиф Кобзон, народные артистки Илзе Лиепа и Надежда Бабкина, актер Вениамин Смехов, композитор Левон Оганезов и многие другие. Собравшиеся декламировали его стихи.

Андрей Дементьев стал известен благодаря текстам к композициям «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-х годах работал в качестве ведущего и корреспондента, 12 лет возглавлял литературный журнал «Юность».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Гастроли Узбекского драмтеатра в Казани с успехом прошли в Казани
Новости дня
18:55
Жительницу Татарстана оштрафовали за продажу самогона
18:54
За право получения субсидий из бюджета РТ посоревнуются 192 некоммерческие организации

В Кабмине Татарстана одобрили конкурсные заявки НКО Татарстана, реализующих социально значимые проекты.

18:50
Керченская паромная переправа перестала работать
18:44
338 челнинцев отправятся в армию в осенний призыв

По итогам весеннего призыва в правоохранительные органы переданы материалы на 23 человек.

18:40
Александр Черемнов о ВСМ: Проект будет реализован, когда определится источник финансирования

Источник финансирования пока определен только по участку от Москвы до Владимира, отметил замначальника ГЖД по территориальному управлению.

18:34
Вратарь «Крыльев Советов» Рыжиков остался в запасе на матч против «Рубина» в Казани

Голкипер отыграл в столице Татарстана десять лет и покинул «Рубин» в качестве свободного агента.

18:30
Минздрав РФ выступает за ограничение продажи алкоголя нетрезвым гражданам
18:26
Стал известен состав «Рубина» на матч против «Крыльев Советов»

Игра девятого тура чемпионата России пройдет на стадионе «Казань Арена» и начнется 1 октября в 19.30 по московскому времени.

18:15
Прокуратура Татарстана добилась принудительной госпитализации больного открытой формой туберкулеза

Житель Пестречинского района, состоящий на диспансерном учете, сознательно уклонялся от лечения.

18:14
В Крыму запустили первые блоки двух ТЭС
18:00
Строительство здания автоинспекции в Елабуге завершится в 2018 году

Общая площадь нового административного здания составит 800 кв. метров.

17:51
Следствие уверено, что подростка из Нижнекамска убили из-за ненависти к наркотикам

Подростка вывезли в лес где жестоко избили до смерти.

17:48
По сети Горьковской железной дороги за восемь месяцев перевезено около 30 млн пассажиров

Пассажирские перевозки в 2018 году выросли во многом за счет проведения чемпионата мира по футболу.

17:46
Роскачество дало советы по выбору женских туфель
17:32
На Казанском регионе ГЖД за девять месяцев перевезено более 4,2 млн тонн грузов

Основные задачи – сократить время доставки грузов и повысить качество их перевозки, отметил Александр Черемнов.

17:30
Гастроли Узбекского драмтеатра в Казани с успехом прошли в Казани

В рамках гастролей для узбекской делегации были организованы экскурсии по достопримечательностям Казани, а также поездка в Болгар.

17:25
В Татарстане осудили капитана теплохода, который взял на борт в полтора раз больше пассажиров
17:15
Tele2 приглашает жителей Казанив путешествие по заповедникам России
17:06
Министр труда РТ в День пожилых людей поздравила 90-летнего юбиляра

Самигулла Гатауллин в молодости служил в Китае, а перед выходом на пенсию работал в ПАО «Казаньоргсинтез».

17:01
Жители пострадавшего от взрыва дома в Заинске вернулись в свои квартиры

Руководство Заинского района и строители постарались завершить работы по восстановлению подъезда до наступления холодов.

16:44
В Казани впервые пройдет масштабная акция «Военная служба по контракту — твой выбор»

Для зрителей будет работать полевая кухня и выступят асы авиации на истребителях МиГ-29.

16:31
На казанские маршруты вышли автобусы на газовом топливе

Газомоторные автобусы меньше вредят экологии, чем обычные, в них установлены дополнительные отопительные приборы.

16:26
Скончался Шарль Азнавур
16:15
Пенсионерке переломало кости под колесами трамвая в Казани

Наезд на пожилую женщину произошел в минувшие выходные напротив дома №95 по улице Рихарда Зорге.

16:14
Ученые заявили о завышении людьми интеллектуальных способностей собак
События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×