Умер выдающийся поэт Андрей Дементьев

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Выдающийся советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался после продолжительной болезни. Ему было 89 лет, передает РИА Новости.
До своего 90-летия поэт не дожил всего три недели. 19 июля ему бы исполнилось 90 лет. Он ушел из жизни в 1-й Градской больнице.
О смерти культурного деятеля сообщила его жена Анна Пугач. Она рассказала, что ее супруг мечтал дожить до своего 90-летия. Также она сообщила, что совсем недавно, 3 июня, Дементьев выступал на книжном фестивале «Красная площадь». Он общался с читателями, люди стояли к нему в очередь по три часа за автографом.
Пугач отметила, что поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве. О месте и дате похорон будет сообщено позднее.
Андрей Дементьев прославился благодаря текстам к композициям «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим. В 90-х годах работал в качестве ведущего и корреспондента, 12 лет возглавлял литературный журнал «Юность».
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