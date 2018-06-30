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Татар-информ

30 июня 2018, 09:42

Политика

Трамп о признании Крыма частью РФ: Посмотрим

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(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Глава США Дональд Трамп не исключил возможность его признания Крыма частью России, сообщает РИА Новости. 

«Посмотрим», — не вдаваясь в подробности, ответил он. 

Ранее СМИ сообщали, что во время саммита «Большой семерки» Президент США заявил, что Крым принадлежит России. 

Также он отметил, что утрата полуострова Украиной случилась по вине бывшего Президента Соединенных Штатов Барака Обамы. 

Лидеры РФ и Соединенных Штатов проведут саммит 16 июля в Хельсинки.  

Ранее сообщалось, что на встрече Путина и Трампа не будет обсуждаться вопрос о выдаче Эдварда Сноудена США.

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