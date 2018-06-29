Москва исключила выдачу Сноудена США

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече лидеров России и США не будет обсуждаться вопрос о выдаче бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Об этом сообщают «Известия».
Лавров отметил, что Сноуден является хозяином своей судьбы, и только он может решить, где хочет находиться.
Также глава МИД РФ выразил удивление, что данный вопрос был поднят, поскольку Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва не вправе выдворять бывшего американского спецагента из страны.
В США Эдварда Сноудена ожидает суд по обвинению в госизмене. Российская сторона предоставила бывшему сотруднику ЦРУ временное убежище.
Ранее сообщалось, что встреча лидера США Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.
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