Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску «Газпрома»

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал для рассмотрения иска «Газпрома» по расторжению контрактов с «Нафтогазом». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров компании, сообщает ТАСС.
«Решение Стокгольмского арбитража по двум контрактам — на поставку и на транзит, было асимметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон. И „Газпром“, чтобы не усугублять этот дисбаланс — в частности, это касается новых штрафов за 2018-2019 годы в том случае, если решение Стокгольмского арбитража вдруг будет сохранено, подал новый иск на расторжение в текущий период времени действующих контрактов — контракта на поставку газа на Украину и контракта на транзит газа через территорию Украины», — сказал Миллер.
Кроме того, Миллер отметил, что по вопросу контрактов с «Нафтогазом» трехсторонние переговоры не проводились. «Были трехсторонние консультации между профильными министерствами России и Украины и Еврокомиссией», — отметил глава «Газпрома».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом».
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