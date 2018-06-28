«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» намерен добиваться арестов активов оппонента в других юрисдикциях.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). «Нафтогаз» оспорит в суде в Швеции приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава компании Андрей Коболев, сообщает RT.

«Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам. „Нафтогаз“ планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения», — написал он.

По словам Коболева, «Нафтогаз» продолжит добиваться арестов активов оппонента в других юрисдикциях, поскольку нынешнее решение не является обязательным к исполнению в них.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «Нафтогазе» заявили о решении суда заморозить активы Газпрома в Великобритании.