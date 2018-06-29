Главное
Чемезов: Мы обменяем чуть менее 3 процентов акций КАМАЗа на 3 радиоэлектронных завода в Татарстане

Татар-информ

29 июня 2018, 16:28

Общество

Мэр Казани осмотрел новое граффити с изображением Месси

Рекомендуем

Фото: kzn.ru

Новый паблик-арт появился напротив гостиницы «Рамада», в которой остановится сборная Аргентины перед игрой со сборной Франции в Казани.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Граффити с изображением легендарного футболиста Лионеля Месси начали рисовать на здании напротив гостиницы «Рамада», где остановится сборная Аргентины перед игрой в Казани в рамках ЧМ-2018. Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с ходом работ. 

«Я с нетерпением как мэр и болельщик жду приезда Месси. Я уже имел счастье его встречать. Пусть этот приезд тоже будет счастливым. До этого сборной Аргентины во главе с легендарным Месси не совсем везло, поэтому пусть Казань для него станет счастливым городом. А следующим мы очень хотели бы видеть и Неймара, и других звезд мирового футбола», — рассказал он. 

Ранее стало известно, что сборной Аргентины придется жить в гостинице, окна которой выходят на граффити с изображением футболиста Криштиану Роналду, который является извечным соперником лидера аргентинской сборной. 

Однако появившееся рядом изображение Месси уступает портрету португальского коллеги в размере. По словам Ильсура Метшина, вопрос стоял в том, где его разместить. «Если Месси забьет три гола в предстоящей игре, то сделаем граффити на здании мэрии, обещаю», — пошутил он. 

На вопрос, достойна ли граффити российская сборная, Метшин ответил утвердительно. «Безусловно, первое наше граффити было с изображением игрока „Рубина“ Руслана Камболова. К сожалению, буквально за месяц до начала чемпионата он получил травму и не смог играть», — отметил он, добавив, что верит в победу российской сборной в предстоящем матче со сборной Испании. 

Граффити с изображением Роналду не стало местом паломничества, так как находится на закрытой территории. «Все запретное должно вызывать интерес. Мы же не специально это сделали, так получилось. Дай бог еще встретить здесь Неймара, и подумаем, может быть, даже о создании не просто граффити, а скульптуры. И Суареса (Луис Альберто — нападающий сборной Уругвая — прим. Т-и) можно туда, и остальных. Места в Казани хватает, мы туристический город», — считает Метшин. 

Сегодня в столицу Татарстана приезжает сборная Аргентины по футболу во главе с Лионелем Месси. Завтра, 30 июня, на «Казань Арене» аргентинцы в рамках 1/8 ЧМ-2018 проведут игру со сборной Франции.

Следующая новость

Волонтеры «Том Сойер Феста» начинают ремонт первого дома в Старо-Татарской слободе Казани
Новости дня
18:20
Волонтеры «Том Сойер Феста» начинают ремонт первого дома в Старо-Татарской слободе Казани

Торжественная церемония старта работ во дворе дома на Тукая, 33 пройдет с участием музыкантов и представителей власти.

18:12
В Нижнекамске незаконно возвели мост через реку Омшанку

Сооружение препятствует проходу по реке маломерных судов.

18:06
Музей Тукая в Казани пополнился экспонатами из привечавшей в последние дни жизни поэта гостиницы

Находки были сделаны во время реставрации объекта культурного наследия на Московской, 70.

17:52
Автор паблик-арта с Месси в Казани объяснил разницу в размере с соседним граффити Роналду

Два футбольных персонажа практически пропорциональны, отметил художник Дмитрий Кудинов.

17:45
Глава прокуратуры РТ поздравил с 90-летием экс-прокурора четырех районов ТАССР

Илдус Нафиков вручил ветерану медаль Республики Татарстана «За доблестный труд».

17:38
СМИ: Трамп хочет вывести США из ВТО
17:24
Путин не посетит матч Россия – Испания на ЧМ-2018
17:14
Уго Льорис: «Нынешняя сборная Франции способна на многое»

Голкипер французской команды рассказал, как нужно сыграть против Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира.

17:10
Украинские националисты «присвоили» Дальний Восток и Брянскую область
17:02
Футболист сборной Франции Эрнандес не сыграет в Казани против Аргентины

Фланговый защитник пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира из-за травмы.

17:01
С начала купального сезона в Татарстане утонули трое детей

Люди погибают в этом году даже в тех водоемах, где давно никто не тонул.

17:00
Дидье Дешам: «В матче против сборной Аргентины Гризманн нужен нам в наилучшей форме»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал подготовку своей команды к матчу 1/8 финала чемпионата мира в Казани.

16:56
Чемпион мира по бодибилдингу проведет тренировку «Зеленого фитнеса» в Парке Победы

Занятие известного спортсмена организаторы специально перенесли с раннего утра на 11 часов.

16:50
Рустам Минниханов: Закамская агломерация должна иметь достойную социальную инфраструктуру

В Набережных Челнах состоялось совещание, посвященное подготовке к празднованию 50-летия КАМАЗа.

16:50
Дешам о VAR: «Сомневаться не нужно, это уже реальность»

Главный тренер сборной Франции по футболу рассказал, как относится к системе видеопомощи арбитрам.

16:46
Главный тренер сборной Франции рассказал, как нейтрализовать Месси

Самой сильной чертой аргентинского футболиста Дидье Дешам назвал непредсказуемость.

16:44
Невесты Казани сыграют матч в рамках фан-феста ЧМ-2018

Игра состоится в день матча Аргентина — Франция и начнется в 15.00.

16:40
Сборная Аргентины по футболу прилетела в Казань

Аргентинцы во главе с Лионелем Месси сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира в столице Татарстана.

16:38
Группа «Арсенал» на фан-фесте в Казани исполнит татарскую песню «Ай, былбылым»

Вокалист группы Марк Юсим 10 июля выступит с репертуаром Эда Ширана и Джастина Тимберлейка.

16:35
Погибший в аварии в Пестречинском районе Татарстана оказался сыном экс-главы Ижевска

Смертельная авария произошла накануне днем на 879-м километре трассы М7 «Волга».

16:32
На железнодорожном вокзале Казань-2 тестируется система навигации для пассажиров

На платформе установлены буквенные обозначения зон, которые информируют пассажиров о расположении и нумерации вагонов.

16:28
Мэр Казани осмотрел новое граффити с изображением Месси

Новый паблик-арт появился напротив гостиницы «Рамада», в которой остановится сборная Аргентины перед игрой со сборной Франции в Казани.

16:16
ВТБ снизил ставки по автокредитованию LADA
16:12
КФУ занял 19 место в топ-100 лучших вузов России

Forbes оценивал качество образования, долю предпринимателей среди выпускников и «элитность» вуза.

16:10
Моряки Балтфлота нашли пропавшую подлодку времен Великой Отечественной
События

29 июняМесси-мания в Казани: столица Татарстана в ожидании звездного форварда сборной Аргентины

29 июня29 июня – 1 июля: День молодежи, кинопоказы open-air и футбооол

29 июняЗарубежные фанаты в Казани: спасение утопающего, дайвинг на Голубом озере и помолвка на трибунах

28 июняФиаско в Казани: что стало главной причиной провала сборной Германии на чемпионате мира по футболу?

28 июняТуристический праздник: продолжение следует

28 июняТранспорт будущего в Казани: сотни гостей ЧМ-2018 прокатились на беспилотнике «КАМАЗа»

28 июняПодмосковный «брат» татарстанского МСЗ: Швейцарские технологии и полная изоляция от окружающей среды