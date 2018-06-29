Мэр Казани осмотрел новое граффити с изображением Месси

Новый паблик-арт появился напротив гостиницы «Рамада», в которой остановится сборная Аргентины перед игрой со сборной Франции в Казани.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Граффити с изображением легендарного футболиста Лионеля Месси начали рисовать на здании напротив гостиницы «Рамада», где остановится сборная Аргентины перед игрой в Казани в рамках ЧМ-2018. Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с ходом работ.

«Я с нетерпением как мэр и болельщик жду приезда Месси. Я уже имел счастье его встречать. Пусть этот приезд тоже будет счастливым. До этого сборной Аргентины во главе с легендарным Месси не совсем везло, поэтому пусть Казань для него станет счастливым городом. А следующим мы очень хотели бы видеть и Неймара, и других звезд мирового футбола», — рассказал он.

Ранее стало известно, что сборной Аргентины придется жить в гостинице, окна которой выходят на граффити с изображением футболиста Криштиану Роналду, который является извечным соперником лидера аргентинской сборной.

Однако появившееся рядом изображение Месси уступает портрету португальского коллеги в размере. По словам Ильсура Метшина, вопрос стоял в том, где его разместить. «Если Месси забьет три гола в предстоящей игре, то сделаем граффити на здании мэрии, обещаю», — пошутил он.

На вопрос, достойна ли граффити российская сборная, Метшин ответил утвердительно. «Безусловно, первое наше граффити было с изображением игрока „Рубина“ Руслана Камболова. К сожалению, буквально за месяц до начала чемпионата он получил травму и не смог играть», — отметил он, добавив, что верит в победу российской сборной в предстоящем матче со сборной Испании.

Граффити с изображением Роналду не стало местом паломничества, так как находится на закрытой территории. «Все запретное должно вызывать интерес. Мы же не специально это сделали, так получилось. Дай бог еще встретить здесь Неймара, и подумаем, может быть, даже о создании не просто граффити, а скульптуры. И Суареса (Луис Альберто — нападающий сборной Уругвая — прим. Т-и) можно туда, и остальных. Места в Казани хватает, мы туристический город», — считает Метшин.

Сегодня в столицу Татарстана приезжает сборная Аргентины по футболу во главе с Лионелем Месси. Завтра, 30 июня, на «Казань Арене» аргентинцы в рамках 1/8 ЧМ-2018 проведут игру со сборной Франции.