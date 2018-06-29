Метшин готов предоставить место для граффити с Неймаром в Казани

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин готов предоставить место для нового граффити с изображением бразильского футболиста Неймара. Об этом он заявил во время осмотра паблик-арта с изображением легендарного футболиста Лионеля Месси.
Новое граффити нарисовали на здании напротив гостиницы «Рамада», где остановится сборная Аргентины перед игрой в Казани в рамках ЧМ-2018.
«Я думаю, что логическая цепочка ещё не замкнулась. Я с большим удовольствием предоставлю новое место для Неймара, которого мы хотим видеть здесь на четверьфинале. А далее — под новые имена, новые звезды, которые зажгутся на нашей прекрасной футбольной арене „Казань Арена“. Поэтому Месси — это только следующий шаг», — отметил мэр.
Сегодня в столицу Татарстана приезжает сборная Аргентины по футболу во главе с Месси. Завтра, 30 июня, на «Казань Арене» аргентинцы в рамках 1/8 ЧМ-2018 проведут игру со сборной Франции.
Ранее стало известно, что сборной Аргентины придется жить в гостинице, окна которой выходят на граффити с изображением футболиста Криштиану Роналду, являющегося извечным соперником Лионеля Месси.
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