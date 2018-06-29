Метшин готов предоставить место для граффити с Неймаром в Казани

Мэр Казани посетил новый паблик-арт с изображением Месси напротив гостиницы «Рамада».

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин готов предоставить место для нового граффити с изображением бразильского футболиста Неймара. Об этом он заявил во время осмотра паблик-арта с изображением легендарного футболиста Лионеля Месси.

Новое граффити нарисовали на здании напротив гостиницы «Рамада», где остановится сборная Аргентины перед игрой в Казани в рамках ЧМ-2018.

«Я думаю, что логическая цепочка ещё не замкнулась. Я с большим удовольствием предоставлю новое место для Неймара, которого мы хотим видеть здесь на четверьфинале. А далее — под новые имена, новые звезды, которые зажгутся на нашей прекрасной футбольной арене „Казань Арена“. Поэтому Месси — это только следующий шаг», — отметил мэр.

Сегодня в столицу Татарстана приезжает сборная Аргентины по футболу во главе с Месси. Завтра, 30 июня, на «Казань Арене» аргентинцы в рамках 1/8 ЧМ-2018 проведут игру со сборной Франции.

Ранее стало известно, что сборной Аргентины придется жить в гостинице, окна которой выходят на граффити с изображением футболиста Криштиану Роналду, являющегося извечным соперником Лионеля Месси.