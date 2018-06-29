Минниханов увидел в «Кванториуме» серьезную базу для цифрового развития КАМАЗа

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов увидел в детском технопарке «Кванториум» серьезную базу для цифрового развития КАМАЗа. Сегодня он посетил этот центр вместе с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, сообщает пресс-служба главы республики.
Президент РТ напомнил, что открывшийся в Автограде в 2015 году детский технопарк стал одним из первых в России. Главным Минниханов назвал правильный выбор якорного предприятия, которым стал КАМАЗ. По его словам, завод заинтересован в будущих молодых кадрах.
Сергей Чемезов же обратил внимание на большой потенциал детского технопарка и заявил о своей уверенности в том, что проекты воспитанников «Кванториума» могут найти реальное применение на КАМАЗе.
Гости осмотрели учебные аудитории и мастерские, ознакомились с новыми методами обучения основам проектирования и программирования и оценили проекты воспитанников центра. До этого они встретились с воспитанниками футбольной школы «КАМАЗ».
Детские технопарки «Кванториум» – площадки дополнительного образования, где учащиеся в проектном формате обучаются перспективным естественно-научным и техническим направлениям, а также осваивают инженерные направления. Сейчас в челнинском технопарке обучаются в общей сложности 460 детей, которые добиваются успеха в различных конкурсах.
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