Минниханов увидел в «Кванториуме» серьезную базу для цифрового развития КАМАЗа

Президент РТ вместе с гендиректором «Ростеха» Чемезовым посетил детский технопарк в Автограде.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов увидел в детском технопарке «Кванториум» серьезную базу для цифрового развития КАМАЗа. Сегодня он посетил этот центр вместе с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, сообщает пресс-служба главы республики.

Президент РТ напомнил, что открывшийся в Автограде в 2015 году детский технопарк стал одним из первых в России. Главным Минниханов назвал правильный выбор якорного предприятия, которым стал КАМАЗ. По его словам, завод заинтересован в будущих молодых кадрах.

Сергей Чемезов же обратил внимание на большой потенциал детского технопарка и заявил о своей уверенности в том, что проекты воспитанников «Кванториума» могут найти реальное применение на КАМАЗе.

Гости осмотрели учебные аудитории и мастерские, ознакомились с новыми методами обучения основам проектирования и программирования и оценили проекты воспитанников центра. До этого они встретились с воспитанниками футбольной школы «КАМАЗ».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки дополнительного образования, где учащиеся в проектном формате обучаются перспективным естественно-научным и техническим направлениям, а также осваивают инженерные направления. Сейчас в челнинском технопарке обучаются в общей сложности 460 детей, которые добиваются успеха в различных конкурсах.