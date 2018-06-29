Минниханов и Чемезов встретились с воспитанниками футбольной школы «КАМАЗ»

Президент РТ заявил, что в национальных сборных должны играть местные футболисты.

(Набережные Челны, 29 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прибывшие на годовое общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов встретились с воспитанниками футбольной школы «КАМАЗ».

«Мы каждый год презентуем акционерам один из социальных проектов компании. На этот раз решили показать детский футбольный клуб, на содержание которого ежегодно расходуется до 30 млн рублей», – сообщил журналистам руководитель Управления информационной политики ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

Генеральный директор ФК «КАМАЗ» Геннадий Макаров заметил, что в 2012 году детскому клубу присвоен статус Регионального центра развития футбола. Школа каждый год набирает до 170 детей, всего здесь занимаются 700 юных спортсменов. Выходцы из клуба играют в Премьер-лиге в рядах известных команд.

Рустам Минниханов посмотрел на игру юных футболистов и принял участие в награждении отличившихся. При этом он сказал: «Очень замечательно, что у нас подрастает поколение футболистов. Похвально, что 80 процентов команды "КАМАЗ" состоит из выпускников детского клуба. Я считаю, в национальных сборных должны играть местные игроки. Послезавтра нас ждет волнующее событие – сборная России сыграет со сборной Испании. Давайте болеть за наших. Пожелаем им удачи».

Сергей Чемезов же пожелал воспитанникам школы спортивных успехов и участия в будущих чемпионатах мира. «Мы все будем болеть за наших ребят. Нужно играть, чтобы побеждать и быть лучшими», – приводит слова гендиректора «Ростеха» пресс-служба главы республики.

Затем Минниханов и Чемезов направились в детский технопарк «Кванториум».