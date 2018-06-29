Сборная Аргентины и Лионель Месси вылетели в Казань

В столице Татарстана аргентинцы сыграют матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Аргентины по футболу во главе со своим лидером Лионелем Месси вылетела в Казань. Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт аргентинской команды.

В Казани аргентинцы сыграют против сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира. Специально к приезду Месси в городе появилось граффити с его изображением: лидер сборной Аргентины сможет увидеть произведение искусства из окон своего отеля. Матч аргентинцев и французов станет предпоследней игрой казанской программы чемпионата мира.

