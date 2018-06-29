Сборная Аргентины и Лионель Месси вылетели в Казань

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: /twitter.com/Argentina
(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Аргентины по футболу во главе со своим лидером Лионелем Месси вылетела в Казань. Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт аргентинской команды.
В Казани аргентинцы сыграют против сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира. Специально к приезду Месси в городе появилось граффити с его изображением: лидер сборной Аргентины сможет увидеть произведение искусства из окон своего отеля. Матч аргентинцев и французов станет предпоследней игрой казанской программы чемпионата мира.
[SELECCIÓN MAYOR] @Argentina emprende su viaje hacia #Kazán para el choque de 8vos. con @FFF.— Selección Argentina (@Argentina) 29 июня 2018 г.
#SomosArgentina pic.twitter.com/Jvq0OzBRD9
Следующая новость
В Казани спасатели МЧС и профессиональные тренеры учили детей плавать.
Противостояние двух лучших футболистов современности вышло на новый уровень.
К полудню открытое горение было ликвидировано.
Tele2 составила список стран, туристы из которых генерировали наибольший интернет-трафик в сети оператора 14 – 28 июня.
Челнинский автогигант обеспечивает треть машиностроительного экспорта РТ.
Флешмоб поддержали колумбийские журналисты, исполнившие под баян песню на испанском языке.
Президент РТ вместе с гендиректором «Ростеха» Чемезовым посетил детский технопарк в Автограде.
Соглашение с Иваном Коноваловым рассчитано на четыре года.
В столице Татарстана аргентинцы сыграют матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции.
Контракт специалиста подписан по системе 1+1.
Прокуратура РТ несколько раз требовала обезопасить стройплощадку, но директор строительной компании проигнорировал требования надзорного ведомства.
Спортивную и военную подготовку прошли ученики классов с восьмого по десятый.
С 1 июля объем подачи сырья составит 250 кубометров в сутки, в августе – 340, в сентябре – 380, а в октябре – 513.
Из-за матча между сборными Аргентины и Франции вырос спрос на билеты из Москвы в Казань.
Рентабельность челнинского автогиганта за год выросла на 6,8 процента.
В России установлена минимальная сумма на покупку – десять тысяч рублей в течение одного дня.
Президент РТ заявил, что в национальных сборных должны играть местные футболисты.