Серебряков дал скандальное интервью Дудю по просьбе своих детей

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Фото: кадр из видео
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Актер Алексей Серебряков рассказал, что скандальное интервью блогеру Юрию Дудю дал по настоянию своих детей, передает ТАСС.
На YouTube-канале «вДудь» артист выразил мнение, что национальная идея России заключена в «силе, наглости и хамстве». Эти слова подверглись резкой критике со стороны ряда российских культурных деятелей и политиков.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у Серебрякова, проживающего с семьей в Канаде, двое приемных детей. Сначала с женой Марией они усыновили двухлетнего Даниила, а затем двухлетнего Степана. Сейчас старшему сыну 15 лет, младшему – 14. Артист рассказал, что у них с супругой не получилось завести собственных детей, поэтому Степан и Даниил стали для них родными.
Серебряков заметил, что не любит давать интервью, но его дети являются ярыми поклонниками Дудя. По словам актера, именно они вынудили его дать интервью блогеру. Также Серебряков добавил, что не планировал обнародовать какие-либо манифесты.
После интервью Серебрякова в СМИ появился список критикующих Россию актеров.
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