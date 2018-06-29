Граффити с изображением Лионеля Месси достигнет шести метров в высоту

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В честь легендарного футболиста Лионеля Месси в Казани на здании по соседству с гостиницей «Рамада», где остановится команда, появится новый паблик-арт. Его площадь составит 60 кв. м (6 м в высоту и 10 м в ширину), сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Сегодня в Казань прибывает сборная Аргентины по футболу во главе с Лионелем Месси. Завтра, 30 июня, на стадионе Kazan-Arena в рамках одной восьмой финала чемпионата мира команда сыграет со сборной Франции. Глава города Ильсур Метшин пообещал, что скоро работа будет закончена.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что аргентинцам придется жить в отеле, окна которого выходят на граффити с изображением Криштиану Роналду – извечного соперника лидера аргентинской сборной Лионеля Месси. Портреты обоих футбольных звезд в стиле граффити скоро можно будет увидеть по адресу: ул. Гаяза Исхаки, д. 13.
Работу выполняет творческое объединение «Супернова» в составе Дмитрия Кудинова и Дмитрия Чалова из Казани и Андрея Топорова и Сергея Акрамова из Екатеринбурга.
В столице Татарстана в настоящее время создано в общей сложности около 50 арт-объектов, среди которых есть и оформленные в футбольной тематике фасады зданий.
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