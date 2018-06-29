Суд Москвы вернул экс-генералу ФСБ два миллиона долларов по делу Улюкаева

Денежные средства были переданы в течение оперативного эксперимента бывшему министру экономического развития РФ.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть бывшему сотруднику ФСБ генералу Олегу Феоктистову два миллиона долларов по делу Улюкаева, сообщили «Известия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Олег Феоктистов обратился в суд с просьбой вернуть ему 2 млн долларов, которые в процессе оперативного эксперимента руководитель компании Игорь Сечин передал бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Средства выступали в качестве вещественного доказательства.

«Удовлетворить заявление о возврате денег», – огласила сегодня решение судья.

Напомним, 15 декабря суд признал Улюкаева виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима.