Суд Москвы вернул экс-генералу ФСБ два миллиона долларов по делу Улюкаева

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть бывшему сотруднику ФСБ генералу Олегу Феоктистову два миллиона долларов по делу Улюкаева, сообщили «Известия».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Олег Феоктистов обратился в суд с просьбой вернуть ему 2 млн долларов, которые в процессе оперативного эксперимента руководитель компании Игорь Сечин передал бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Средства выступали в качестве вещественного доказательства.
«Удовлетворить заявление о возврате денег», – огласила сегодня решение судья.
Напомним, 15 декабря суд признал Улюкаева виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина за содействие в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
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