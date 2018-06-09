Генерал ФСБ попросил вернуть два миллиона долларов из дела Улюкаева

Вопрос возвращения денег 29 июня рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Экс-генерал ФСБ и бывший руководитель службы безопасности ПАО «Роснефть» Олег Феоктистов попросил вернуть ему 2 млн долларов, которые в ходе оперативного эксперимента руководитель компании Игорь Сечин передал бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на два информированных анонимных источника.

По информации собеседников «Би-би-си», Феоктистов обратился с просьбой вернуть деньги, выступавшие в качестве вещественного доказательства, в Замоскворецкий суд Москвы. Заседание должно состояться 29 июня.

При этом Феоктистов рассказывал в суде, что одолжил 2 млн долларов у хорошо знакомого ему частного инвестора. По его словам, это был некий Валерий Александрович Михайлов, связанный с «Роснефтью».

Телерадиокорпорации удалось найти только одного полного тезку этого человека. Однако он оказался не знаком с бывшим генералом ФСБ и, соответственно, не передавал ему денег.