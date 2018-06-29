Ведущий Константин Куранов озвучил аудиоэкскурсии о Казани

Проект поддерживает пять языковых версий: русскую, татарскую, английскую, испанскую и китайскую.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Преподаватели и студенты Казанского (Приволжского) федерального университета, в том числе и известный телеведущий Константин Куранов, перед чемпионатом мира по футболу озвучили аудиоэкскурсии о Казани, сообщает пресс-служба КФУ.

Проект поддерживает пять языковых версий: русскую, татарскую, английскую, испанскую и китайскую. Виртуальные и аудиоэкскурсии по Казани дополнят существующие городские информационные стойки (пюпитры), установленные вблизи исторических объектов. Услуга стала доступной с 25 июня.

Над озвучкой аудиоэкскурсий работали заслуженный преподаватель Казанского университета Константин Куранов, английская версия звучит голосом доцента Института международных отношений истории и востоковедения КФУ Нияза Латыпова. Текст на татарском языке прочитал актер театра Камала Рамиль Вазиев. Для гостей из Китая экскурсия по Казани озвучена голосом студента юридического факультета КФУ, волонтера ЧМ-2018 Не Минюе. Испанскую версию озвучил студент второго курса ИМОИиВ КФУ, волонтер Бернал Альварез Мануэль Алехандро из Колумбии.

В проекте рассказывается о 20 объектах в центре Казани, которые расположены от Старо-Татарской слободы до Кремля, от музея Василия Аксенова до музея Каюма Насыри.