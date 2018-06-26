На улицах Казани появились аудиогиды на пяти языках

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На улицах Казани появились аудиогиды, звучащие на русском, татарском, английском, испанском и китайском языках. Турист сам выбирает язык, на котором будет звучать аудиогид, передает «Вести-Татарстан».
Пока что аудиогиды могут рассказать только о объектах в центре Казани – от Кремля до Старо-Татарской слободы. Чтобы воспользоваться их услугами, необходимо установить на смартфон приложение по сканированию кодов.
По словам директора филиала МТС в Татарстане Марата Шакирова, пока что охвачено только 20 объектов в столице РТ, но дальнейшем могут быть разработаны аудиогиды и для других районов города, а также для древнего города Болгар и острова-града Свияжск.
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