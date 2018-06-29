Появилось видео с места смертельного ДТП в Пестречинском районе РТ

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Очевидец снял на видео последствия смертельной аварии в Пестречинском районе Татарстана.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возле села Отар Дубровка столкнулись грузовик «Ивеко» и «Ниссан». В результате аварии два человека погибли, еще двое взрослых и ребенок госпитализированы.
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Возле села Отар Дубровка столкнулись грузовик и легковушка.
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