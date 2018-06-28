В Пестречинском районе в ДТП с грузовиком погибли два человека

На 879-м километре трассы «Волга» возле села Отар-Дубровка столкнулись «Ниссан Кашкай» и грузовик «Ивеко».

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Пестречинском районе Татарстана в ДТП на М7 погибли два человека, еще двое взрослых и ребенок доставлены в больницу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня днем на 879-м километре трассы «Волга» возле села Отар-Дубровка столкнулись «Ниссан Кашкай» и грузовик «Ивеко». Удар был такой силы, что легковушку буквально «расплющило».

На место прибыли пожарные из села Шали. Они отключили аккумуляторы машин и достали при помощи гидравлического инструмента «Ниссана» погибших и пострадавших.