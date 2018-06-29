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В Зеленодольском районе хозяин едва не сгорел вместе с домом

Татар-информ

29 июня 2018, 07:40

Политика

Страны ЕС достигли соглашения в миграционном вопросе

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Глава Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что переговоры по данному вопросу длились девять часов.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). На саммите в Брюсселе после продолжительных споров страны Евросоюза смогли согласовать документ, посвящённый миграционному вопросу. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Twitter председателя союза Дональда Туска. 

Глава Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что переговоры по данному вопросу длились девять часов. Он отметил, что Европе придется жить под давлением миграции еще долгое время, поэтому необходимо преуспеть в вопросе. 

По словам Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, новое соглашение не предусматривает обязательное распределение мигрантов и предполагает, что члены союза в добровольном порядке будут принимать переселенцев. 

Представитель Италии Джузеппе Конте рассказал, что по условиям итогового документа страны Евросоюза создадут на своей территории центры по приему беженцев.

Ранее сообщалось, что итальянский Премьер-министр отказался подписывать заявление о мигрантах.

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