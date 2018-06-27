Италия отказалась автоматически продлевать санкции против России

Премьер-министр Италии призвал проявлять осторожность в применении санкций.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Санкции против России не должны продлеваться автоматически, заявил Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе своего выступления в нижней палате итальянского парламента. Об этом сообщает RT со ссылкой на ANSA.

«Мы считаем, что продление санкций не должно быть автоматическим. Необходимо проявлять осторожность... санкции являются средством, а не целью», — сказал Конте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр энергетики России Александр Новак обсудил с американским коллегой антироссийские санкции.