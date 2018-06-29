Трамп планирует обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии

Рекомендуем
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Во время личной встречи в Хельсинки лидер США Дональд Трамп намерен договориться с Президентом Владимиром Путиным по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Трамп планирует предложить сделку, в условиях которой американские войска выйдут из зоны конфликта. С этой целью глава США предлагает отдать часть территорий юго-западных районов Сирии рядом с иорданской границей сирийским властям при поддержке российской стороны.
Силам оппозиции будут предоставлены права на беспрепятственный выход в другие регионы.
Также Трамп предлагает создать зоны отчуждения на юго-западе Сирии, которая бы исключала прямые столкновения оппозиции с сирийской армией.
Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля.
Следующая новость
На 28 июня заинскими аграриями заготовлено 700 тонн сена, сенажа заложено более 30 тысяч тонн.
В мероприятии приняли участие более сорока человек, представителей малого и среднего бизнеса района.
Бизнесменам рассказали о мерах господдержки.
Спортивные состязания начались с викторины о здоровом образе жизни, затем команды соревновались в беге, прыжках, эстафеты с мячами.
До недавнего времени все сельские поселения могли вести регистрацию актов гражданского состояния.
В рамках республиканской августовской конференции в Кукморе начались заседания секций.
Комплекс проведенных мероприятий позволяет рассчитывать на получение более 4 млн т зерна, отметили в Минсельхозпроде РТ.
Для детей из Казани провели экскурсию в Верхнем Услоне.
Разработаны инновационные элементы железнодорожных мостов и верхнего строения пути.
Во всех категориях хозяйств республики содержится 352,4 тыс. голов коров.
Победители конкурса получат гранты в 500 тыс. рублей.
Билеты на уникальный товарищеский матч будут раздаваться бесплатно через кассу и вахту Ледового дворца.
На АПК вместе с пищевой промышленностью приходится 11 процентов валового регионального продукта.
В Нурлатском районе проживают 244 приемных семьи, в которых воспитываются 398 детей.
Идея масштабного проекта «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни» принадлежит РГО и Минэкологии РТ.
Во всех городах-организаторах матчей количество камер хранения увеличили в два раза.
Городское отделение РГО очистит дно Камы и отправит автоэкспедицию на Алтай.
Ремонт многоквартирных домов обойдется в 1,4 млрд рублей.
Победительница представит Менделеевский район на республиканском конкурсе.
28 июняФиаско в Казани: что стало главной причиной провала сборной Германии на чемпионате мира по футболу?