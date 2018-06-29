Трамп планирует обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии

Трамп предлагает создать зоны отчуждения на юго-западе Сирии, которая бы исключала прямые столкновения оппозиции с сирийской армией.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Во время личной встречи в Хельсинки лидер США Дональд Трамп намерен договориться с Президентом Владимиром Путиным по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Трамп планирует предложить сделку, в условиях которой американские войска выйдут из зоны конфликта. С этой целью глава США предлагает отдать часть территорий юго-западных районов Сирии рядом с иорданской границей сирийским властям при поддержке российской стороны.

Силам оппозиции будут предоставлены права на беспрепятственный выход в другие регионы.

Также Трамп предлагает создать зоны отчуждения на юго-западе Сирии, которая бы исключала прямые столкновения оппозиции с сирийской армией.

Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля.