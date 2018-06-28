Абдулхан Ахтамзян будет похоронен на Даниловском кладбище Москвы

Церемония прощания состоится в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко (траурный зал).

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Похороны почетного профессора МГИМО(У) МИД России, активного деятеля татарской общины Москвы Абдулхана Ахтамзяна пройдут 29 июня на Даниловском (мусульманском) кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Церемония прощания состоится завтра, 29 июня, в 11.00 по адресу: Москва, Госпитальная площадь, д. 3, Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко (траурный зал).



Абдулхан Ахтамзян ушел из жизни 27 июня. Ему было 87 лет. Ученый написал более двухсот научных и публицистических работ.