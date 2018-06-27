Скончался профессор МГИМО Абдулхан Ахтамзян

Абдулхан Ахтамзян – заслуженный деятель науки России, почетный член Академии наук Татарстана, автор работ по истории международных отношений.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На 88-м году скончался почетный профессор МГИМО(У) МИД России Абдулхан Ахтамзян, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Абдулхан Ахтамзян – заслуженный деятель науки России, почетный член Академии наук Татарстана, автор работ по истории международных отношений и дипломатии. За свою жизнь ученый опубликовал более 200 научных и публицистических работ. Особое место в его научно-исследовательском и публицистическом творчестве занимают очерки, посвященные подвигу Мусы Джалиля и его соратников.



Труды Абдулхана Ахтамзяна посвящены проблемам истории международных отношений и внешней политики России (СССР), всеобщей истории, в частности, истории Германии и Австрии.



Труды Ахтамзяна широко известны в странах Европы. На протяжении более 25 лет он работал в обществе СССР – ФРГ, был вице-президентом общества дружбы и культурных связей России и Австрии.



Профессор награжден орденом Дружбы народов и медалями, в том числе медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».



О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.