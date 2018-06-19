В Нафтогазе заявили о решении суда заморозить активы Газпрома в Великобритании

Газпром должен предоставить список расположенных в Англии и Уэльсе активов в течение двух суток после получения решения суда.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы Газпрома на территории Соединенного Королевства по ходатайству Нафтогаза. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Получив решение суда, в течение 48 часов Газпром должен предоставить Нафтогазу список активов, находящихся в Англии и Уэльсе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нафтогаз оспорил решение суда Швеции по спору с Газпромом.