Mazda отзывает в России 8 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). ООО «Мазда Мотор Рус» отзывает в России более 8 тыс. своих автомобилей, сообщает Росстандарт.
Компания отзывает машины Mazda 6, проданные с 2002 по 2008 год. Как отмечается в сообщении, из-за возможного воздействия высокой влажности поверхность газогенераторов подушек безопасности может потрескаться, а в случае ДТП подушки могут сработать ненадлежащим образом. При этом повреждение корпуса газогенератора может стать причиной попадания металлических осколков в людей, что приведет к их травмам.
Производитель заменит на автомобилях Mazda 6 газогенераторы подушек безопасности водителя и пассажира, при этом ремонт будет для владельцев бесплатным.
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