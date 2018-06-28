Mazda отзывает в России 8 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Подушки безопасности могут сработать ненадлежащим образом из-за образования трещин в корпусе газогенераторов.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). ООО «Мазда Мотор Рус» отзывает в России более 8 тыс. своих автомобилей, сообщает Росстандарт.

Компания отзывает машины Mazda 6, проданные с 2002 по 2008 год. Как отмечается в сообщении, из-за возможного воздействия высокой влажности поверхность газогенераторов подушек безопасности может потрескаться, а в случае ДТП подушки могут сработать ненадлежащим образом. При этом повреждение корпуса газогенератора может стать причиной попадания металлических осколков в людей, что приведет к их травмам.

Производитель заменит на автомобилях Mazda 6 газогенераторы подушек безопасности водителя и пассажира, при этом ремонт будет для владельцев бесплатным.

Ранее ПАО «АвтоВАЗ» объявил об отзыве более 38 тыс. автомобилей Lada 4×4.