Росстандарт сообщил об отзыве почти 40 тыс. автомобилей Lada 4х4

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). ПАО «АвтоВАЗ» отзывает 38 тыс. 808 автомобилей Lada 4×4, реализованных с июня 2017 года по сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Причина отзыва — возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески.
Водителям транспортных средств бесплатно установят дополнительные хомуты крепления жгута и проверят целостность изоляции проводов.
По итогам захватывающего матча первое место завоевал Исполнительный комитет, второе место досталось команде полиции.
Президент РТ Рустам Минниханов встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
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