СМИ: В Британии испугались результатов предполагаемой встречи Путина и Трампа

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Правительстве Великобритании высказали опасения в связи с возможным «мирным соглашением» между Россией и США, к которому главы двух государств Владимир Путин и Дональд Трамп могут прийти после их ожидаемой встречи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times.
По данным источников в британском Кабмине, гипотетическая «сделка» России и США неблагоприятна для НАТО.
Британская сторона опасается, что в ходе встречи Путин «убедит Трампа не участвовать в осенних военных учениях альянса в Норвегии» и согласует с ним «признание аннексии Крыма и изменение санкционного режима в обмен на перемирие на востоке Украины».
Отмечается, что наибольшее опасение вызывает внезапное заключение подобия «мирной сделки» между Путиным и Трампом и отвод военной техники из Европы в результате такой сделки.
Ранее Трамп допустил, что его встреча с российским лидером может пройти после саммита НАТО, который запланирован на 11-12 июля.
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