«Северный поток — 2» могут начать строить в обход Дании

Прокладка трубопровода в обход Дании не сильно скажется на реализации проекта, заявил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Газопровод «Северный поток — 2» могут начать строить уже этим летом до получения разрешения от Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансового директора Nord Stream 2 AG Пола Коркорана.

Он рассказал, что уже начаты подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные суда, поэтому к укладке труб можно будет приступить в предстоящие недели.

Если Правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, то маршрут придется изменить таким образом, что прокладка будет осуществляться в международных водах к северу от Дании, заявил Коркоран.

Прокладка трубопровода в обход Дании не сильно скажется на реализации проекта, добавил Коркоран.

Ранее Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что страна планирует задержать реализацию проекта «Северный поток — 2».