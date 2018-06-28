«Северный поток — 2» могут начать строить в обход Дании

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Газопровод «Северный поток — 2» могут начать строить уже этим летом до получения разрешения от Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансового директора Nord Stream 2 AG Пола Коркорана.
Он рассказал, что уже начаты подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные суда, поэтому к укладке труб можно будет приступить в предстоящие недели.
Если Правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, то маршрут придется изменить таким образом, что прокладка будет осуществляться в международных водах к северу от Дании, заявил Коркоран.
Прокладка трубопровода в обход Дании не сильно скажется на реализации проекта, добавил Коркоран.
Ранее Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что страна планирует задержать реализацию проекта «Северный поток — 2».
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