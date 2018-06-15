Трамп допустил проведение встречи с Путиным в ближайшее время

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил проведение встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
На вопрос ведущего о том, могут ли лидеры США и РФ вскоре сесть за стол переговоров, Трамп ответил утвердительно. При этом он напомнил, как в преддверии саммита «Большой семерки» в Канаде высказался за возвращение России в этот формат.
Действующий американский лидер также предположил, что Путин не нравился его предшественнику Бараку Обаме.
Когда позднее один из журналистов поинтересовался у Президента США, возможен ли американо-российский саммит на высшим уровне уже этим летом, тот допустил такую возможность. Впрочем, никаких подробностей приводить он не стал.
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