Трамп допустил проведение встречи с Путиным в ближайшее время

Американский лидер не стал приводить никаких подробностей возможных переговоров.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил проведение встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

На вопрос ведущего о том, могут ли лидеры США и РФ вскоре сесть за стол переговоров, Трамп ответил утвердительно. При этом он напомнил, как в преддверии саммита «Большой семерки» в Канаде высказался за возвращение России в этот формат.

Действующий американский лидер также предположил, что Путин не нравился его предшественнику Бараку Обаме.

Когда позднее один из журналистов поинтересовался у Президента США, возможен ли американо-российский саммит на высшим уровне уже этим летом, тот допустил такую возможность. Впрочем, никаких подробностей приводить он не стал.