Опубликован трейлер хоррора «Мэнди» с Николасом Кейджем

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На канале YouTube киностудии RLJE опубликован первый трейлер хоррора о религиозном культе и мести «Мэнди» с Николасом Кейджем в главной роли.
По сюжету ленты дровосек по имени Ред вынужден выйти на тропу войны после того, как религиозные сектанты жестоко расправились с его женой Мэнди. В ролике окровавленный Кейдж размахивает огромным топором и рубит своих обидчиков.
Режиссером фильма выступил Панос Косматос. Помимо Кейджа в фильме сыграли Андреа Райсборо, Линус Роуч, Билл Дьюк, Ричард Брейк, Нед Деннехи, Олуэн Фуэр, Хейли Сейвелл.
Мировая премьера «Мэнди» состоялась в начале этого года на фестивале «Сандэнс». Кинокритики назвали эту роль лучшей в фильмографии Кейджа.
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