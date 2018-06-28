Опубликован трейлер хоррора «Мэнди» с Николасом Кейджем

В российском прокате фильм появится 27 сентября.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На канале YouTube киностудии RLJE опубликован первый трейлер хоррора о религиозном культе и мести «Мэнди» с Николасом Кейджем в главной роли.

По сюжету ленты дровосек по имени Ред вынужден выйти на тропу войны после того, как религиозные сектанты жестоко расправились с его женой Мэнди. В ролике окровавленный Кейдж размахивает огромным топором и рубит своих обидчиков.

Режиссером фильма выступил Панос Косматос. Помимо Кейджа в фильме сыграли Андреа Райсборо, Линус Роуч, Билл Дьюк, Ричард Брейк, Нед Деннехи, Олуэн Фуэр, Хейли Сейвелл.

Мировая премьера «Мэнди» состоялась в начале этого года на фестивале «Сандэнс». Кинокритики назвали эту роль лучшей в фильмографии Кейджа.



В российском прокате фильм появится 27 сентября.



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