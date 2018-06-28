Экс-канцлеру Германии в Казани подарили книгу об иконе Божией Матери

Шредер посетил Благовещенский собор в ходе рабочего визита в Казань.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Экс-канцлеру Германии, председателю совета директоров ПАО «НК „Роснефть“» Герхарду Шредеру в Казани подарили от имени митрополита Казанского и Татарстанского Феофана книгу на английском языке, посвященную Казанской иконе Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Шредер посетил Благовещенский собор в ходе рабочего визита в Казань.

Секретарь Казанского епархиального управления протоиерей Владимир Самойленко провел для него экскурсию по храму, где рассказал об истории собора и его святынях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Шредер назвал ЧМ-2018 отличным поводом посетить Казань.