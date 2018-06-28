Путин ввел уголовную ответственность за онлайн-торговлю редкими животными

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). За незаконную онлайн-торговлю особо ценными дикими животными и водными биологическими ресурсами можно получить до четырех лет лишения свободы. Соответствующий федеральный закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информациии.
Уголовная ответственность вводится за незаконную покупку или продажу занесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ животных.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России в поездах разрешат перевозить домашних животных без сопровождения владельцев.
На ринге «Татнефть Арены» в боях за выход в четвертьфинал приняли участие бойцы из 8 стран мира.
Работу выполняли иконописцы мастерской «Палехский иконостас» из Ивановской области
Агентство по страхованию вкладов сообщило о проведении торгов по реализации имущества банка почти на 900 млн рублей.
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