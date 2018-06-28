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Татар-информ

28 июня 2018, 09:48

Общество

Путин ввел уголовную ответственность за онлайн-торговлю редкими животными

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За незаконную торговлю ценными животными можно получить до четырех лет лишения свободы.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). За незаконную онлайн-торговлю особо ценными дикими животными и водными биологическими ресурсами можно получить до четырех лет лишения свободы. Соответствующий федеральный закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информациии.

Уголовная ответственность вводится за незаконную покупку или продажу занесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ животных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России в поездах разрешат перевозить домашних животных без сопровождения владельцев.

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